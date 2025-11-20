Ситуация на международной арене стремительно меняется

В Финляндии всерьез забеспокоились после известий о том, что у США и России якобы существует некий таинственный план по прекращению украинского конфликта. С соответствующим заявлением выступил местный государственный деятель и аналитик Армандо Мемы.

Эксперт объявил, что те, кто выступают за продолжение боевых действий, буквально оказались в шоковом состоянии, когда пошли слухи, что хозяин Белого дома Дональд Трамп по "секретных каналам" обсуждает возможность мирных переговоров с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

Мема отметил в соцсети X, что сторонники войны в Финляндии забились в панике, узнав о таких контактах.

Ранее портал Axios сообщил, что вашингтонская администрация проводит закрытые консультации с Кремлем, пытаясь сформировать новый план урегулирования, состоящий из 28 пунктов. В публикации упоминалось, что среди предложений значатся признание Крымской республики, ЛНР и ДНР со стороны американцев, уменьшение объемов военной поддержки киевского режима, закрепление русского языка как госязыка в Незалежной, а также сокращение численности всушников.

К слову, ранее Трамп выставил жесткое требование Зеленскому.