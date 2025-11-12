Уже раскрыты особенности действия оружия

Западная компания Atreyd передала Украине экспериментальную технологию под названием "стена дронов". Более того, уже раскрыты особенности действия секретного оружия.

Как пишет Business Insider, это система из десятков беспилотников с зарядом взрывчатки, которые автоматически взлетают с земли при выявлении угрозы. Их действия будут координироваться искусственным интеллектом, а запуск планируется уже в ближайшие недели.

По словам источника издания, разработка предназначена для защиты и станет первым примером применения такой технологии в условиях боевых действий. Где именно установят комплекс, не раскрывается, однако его использование предполагается на постоянной основе, с возможностью дальнейшего расширения по территории страны.

Суть проекта в том, что "рой" управляемых FPV-дронов создает виртуальную линию обороны, реагирующую на любое приближение противника.

Как отмечает издание, НАТО еще весной проводила конкурс среди западных и украинских компаний на создание технологий противодействия российским беспилотникам и авиабомбам. Проект Atreyd "стена дронов" был признан наиболее перспективным и получил поддержку для дальнейшего внедрения.

Таким образом, Украина готовится задействовать новую систему, которая, по задумке разработчиков, должна усилить ее оборонительные возможности и стать частью мощнейшего щита.

К слову, ранее во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала в Киеве.