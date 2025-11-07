Незалежные стали смотреть на многие вещи иначе

Украинцы массово бегут из Европы, выбирая Россию и Белоруссию как место, где можно наконец почувствовать себя в безопасности. С таким любопытным заявлением выступил парламентарий Верховной рады Артем Дмитрук, который сам покинул родную страну. По его словам, поток переселенцев растет с каждым месяцем – люди устали жить в страхе и под давлением.

Нардеп отметил, что уезжают не только политики или известные персоны, но и обычные граждане, семьи с детьми, пенсионеры. Европа, констатировал политик, больше не кажется им убежищем – наоборот, все чаще украинцы говорят о дискриминации, усталости и отсутствии перспектив.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия сегодня воспринимаются как спокойные, устойчивые страны. В них можно жить без страха быть выданными украинским властям. "Там безопаснее – и в человеческом, и в бытовом смысле", – пояснил парламентарий.

Кроме того, добавил нардеп, украинцам, разумеется, легче адаптироваться в этих странах: высокий уровень медицины и образования, понятная культура, уважение к традиционным ценностям и людям. Все это создает ощущение стабильности, которого так не хватает беглым украинцам.

Между тем, украинские СМИ сообщают, что население страны сократилось до 28,7 миллиона человек, а число поступающих в университеты в этом году уменьшилось вдвое. Страна стремительно теряет своих граждан, и этот отток уже невозможно скрывать.

