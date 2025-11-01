Украинская столица давно забыла о том, что такое комфортная жизнь

На украинских землях растет тревога – в столице обостряется ситуация с энергоснабжением. Экс-помощник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что власти скрывают реальное положение дел и умалчивают о масштабах разрушений в энергосистеме Киева.

Аналитик убежден, что в городе выведены из строя ключевые объекты, однако местный градоначальник Виталий Кличко и руководитель столичной администрации Тимур Ткаченко избегают честных комментариев. Эксперт отметил, что люди не понимают, насколько серьезна угроза, так как официальные заявления весьма далеки от реальности.

Политолог подчеркнул, что нынешняя власть занята жалкими попытками спасти собственный имидж, а не жизни граждан. Он призвал жителей столицы готовиться к худшему и принимать меры безопасности: любая домашняя техника может выйти из строя из-за скачков напряжения.

По его словам, если не принять меры, "все будет гореть" – от холодильников до компьютеров. Эксперт настоятельно советовал людям обзавестись стабилизаторами и защитными устройствами, чтобы не остаться без бытовой техники.

Напомним, массовые отключения света в Киеве и других регионах начались еще 10 октября. Власти объясняли это повреждениями энергоинфраструктуры. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, спустя несколько дней снова ввели аварийные графики, а украинское Минэнерго признало, что положение в энергетике остается крайне тяжелым.

К слову, ранее на Украине забили тревогу из-за решения Вашингтона и Пекина по Зеленскому.