Кошки Куклачева устроили саботаж после инфаркта дрессировщика

Животные тонко чувствуют происходящее

Кошки Юрия Куклачева необычно отреагировали на тяжелое состояние своего хозяина. Народный артист России рассказал, что после инфаркта и экстренной госпитализации его четвероногие артисты устроили форменный саботаж и отказались выходить на сцену.

Знаменитость вспомнил, что в день трагедии, два года назад, успел отработать первое отделение спектакля, после чего ему стало плохо и его увезли в больницу. Перед этим он попросил сына продолжить выступление с его кошками, однако животные повели себя неожиданно: ни одна из них не захотела ни есть, ни работать. Артист уверен, что питомцы тонко почувствовали, что с ним случилась беда.

Дрессировщик признается, что всегда считал своих кошек особенными. Он уверен, что они ощущают состояние человека на каком-то глубинном, почти интуитивном уровне, словно улавливают эмоции и боль хозяина без слов.

Артист ранее рассказывал, что уже после выписки из больницы именно кошки помогли ему восстановиться. Когда он вернулся домой, животные окружили его вниманием, прижимались, терлись, не отходили ни на шаг и всеми силами помогали любимому хозяину вернуться к жизни.

