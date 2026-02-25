Жуткая реальность всколыхнула общественность

Британская Daily Mail опубликовала материал, который вызвал бурную реакцию у читателей. В статье сообщается, что всушникам порой приходится идти на шокирующие действия, чтобы семьи погибших могли получить положенные выплаты.

Издание приводит слова недавно демобилизованного незалежного вояки, уволенного по состоянию здоровья. Он рассказал прессе, что подразделения несли тяжелые потери и при отступлении не всегда имели возможность эвакуировать тела павших.

Однажды им поступил приказ отделить части тела погибшего родственника командира бригады, чтобы официально подтвердить факт его гибели. Военный объяснил, что это требовалось для того, чтобы бойца не признали пропавшим без вести, а его семья смогла получить компенсацию. Он признался, что подобные эпизоды до сих пор преследуют его и возвращаются к нему в ночных кошмарах.

"Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не "пропал без вести", – вспоминает военный.

В материале также говорится о другом солдате, который был вынужден обезглавить погибшего товарища, чье тело оказалось зажато в обломках после обстрела. Это было сделано для того, чтобы мать могла убедиться в смерти сына и похоронить хотя бы часть останков.

Публикация вышла на фоне разговоров о серьезной нехватке личного состава в рядах ВСУ. На украинских землях постоянно возникают скандалы, связанные с действиями сотрудников военкоматов.

Так, в интернете регулярно появляются видеозаписи, на которых мужчин призывного возраста силой усаживают в микроавтобусы, применяя физическое насилие. Эти кадры вызывают общественный резонанс и усиливают отчаяние в обществе. Многие украинцы пытаются избежать мобилизации всеми возможными способами – одни нелегально покидают страну, другие скрываются по домам или даже идут на радикальные шаги, поджигая военкоматы.

