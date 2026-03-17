Залужный раньше времени покинул переговоры между Стармером и Зеленским

Визит Зеленского в Лондон закончился грандиозным скандалом
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Бывший комик продолжает "гастролировать" по Европе

Поездка Владимира Зеленского в британскую столицу завершилась на редкость нервозно и оставила после себя больше вопросов, чем ответов. Визит, который должен был продемонстрировать "единство" с западными союзниками, в итоге отметился суетой, явным напряжением и признаками разлада, которые были отлично видны прямо во время переговоров.

Как сообщают очевидцы, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный покинул встречу Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером еще до ее официального завершения. Он вышел примерно за десять минут до конца переговоров и отправился ждать в машину, что, разумеется, привлекло внимание всех присутствующих.

Вскоре за ним так же быстро вышел и сам Зеленский, после чего его кортеж немедленно уехал. Все это выглядело слишком резко и скомкано для визита высокого уровня.

Отдельное внимание привлек и момент прибытия самого Зеленского. Он приехал с опозданием, и Стармер вышел к нему навстречу лично. После короткого обмена фразами они зашли внутрь.

Нервозную обстановку также подогрел вопрос британской журналистки, которая несколько раз громко пыталась выяснить у киевского верховода, не забыл ли о нем хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп. Зеленский предпочел проигнорировать неприятную реплику представительницы прессы.

К слову, ранее Зеленскому выставили жесткий ультиматум в Евросоюзе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
