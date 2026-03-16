Дандыкин раскрыл, какие объекты ВСУ уничтожили после удара в Кривом Роге

Под огнем оказалось военное производство, сосредоточенное в родном городе главы режима

В ночь на 16 марта в Кривом Роге прогремели взрывы. Воздушная тревога также звучала в Сумской и Черниговской областях. Военкоры сообщали, что удары пришлись по ж/д станциям, которые режим Владимира использует для военной логистики, передает aif.ru.

Как считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, цели оказаться гораздо серьезнее. Кривой Рог, напоминает он – промышленный город, где сосредоточено также производство ВПК.

"<...> соответственно, там находятся промышленные предприятия, на которых могут производить, например, боеприпасы. Подобные объекты могут находиться на территории всей Днепропетровской области", – пояснил Дандыкин, добавив, что приоритет в ударах отдается транспортным путям.

Военные объекты в Кривом Роге достаточно крупные, поэтому в ход могут идти не только "Герани", но и более мощные средства.

В городе, где родился Владимир Зеленский, сосредоточены склады с западным оружием и воинские части. Не исключено, что там же может находиться и запасной бункер для украинской элиты.

Кстати, в начале марта Дандыкин уже комментировал атаки ВСУ, предлагая наносить удары по местам базирования безэкипажных катеров в Одессе и Николаеве, называя это "ударом по осиному гнезду" – в отместку за поражение газового танкера.