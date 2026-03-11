Зеленский уже отчитался кураторам об "успешной операции", из-за которой погибли гражданские

Ракетный удар ВСУ по Брянску – чудовищное преступление против мирного населения. Удар был нанесен британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, отметили в МИД России.

По данным министерства, под обстрел попал деловой квартал в Советском районе города – рядом с университетом, жилыми домами, детскими магазинами. Погибли шесть человек, 42 ранены, среди пострадавших есть ребенок.

В Москве подчеркнули, что применение таких вооружений невозможно без участия иностранных специалистов, которые обеспечивают их эксплуатацию и наведение. Британию назвали "непримиримым противником" и "неформальным лидером европейских ястребов", который руками киевского режима переводит конфликт на новый уровень.

В МИД уверены: Лондон и другие западные столицы сознательно пошли на провокацию с жертвами, чтобы помешать переговорам в трехстороннем формате Россия – США – Украина. Совпадение атаки с сигналами из Вашингтона о "переломном моменте" неслучайно.

Москва обратила внимание на цинизм Владимира Зеленского: он публично отчитался перед кураторами, назвав удар по мирному населению "успешной операцией".

МИД также призвал ООН дать оценку действиям Киева, предупредив, что молчание будет сочтено потаканием преступникам.