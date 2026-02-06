"Живой Нострадамус" дал пугающий прогноз на 2026 год: "Злое Солнце" накажет планету

На долю человечества выпадут новые испытания

Бразильский предсказатель Атос Саломе, которого в соцсетях давно окрестили "живым Нострадамусом", представил свой прогноз на 2026 год – и он вызвал бурную реакцию в Сети. По словам самопровозглашенного ясновидца, человечество якобы стоит на пороге серьезных испытаний, связанных с беспрецедентной активностью Солнца, которая может обернуться глобальными потрясениями. Медиум утверждает, что "Злое Солнце" хочет наказать планету.

Саломе стал широко известен благодаря роликам в соцсетях, где называет себя медиумом и нумерологом. Его популярность резко выросла после заявлений о "биологической угрозе", которые позже связали с пандемией коронавируса, а также после верных прогнозов о смерти королевы Елизаветы II. Все это укрепило веру поклонников в его особый дар.

Говоря о 2026 годе, бразилец утверждает, что мощные солнечные вспышки спровоцируют магнитные бури, способные вызвать сбои связи, отключения электроэнергии и технические коллапсы по всему миру. Это, по его версии, и станет причиной массовой паники.

При этом военных конфликтов в своем новом прогнозе он не упоминает. Более того, пророк добавил и оптимистичную ноту – он предполагает, что в ближайшее время возможны серьезные прорывы в медицине, включая замедление старения и развитие технологий, способных радикально изменить человека.

