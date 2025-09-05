Пророчество сбудется: СВО предсказали неожиданный финал

Пророчество сбудется: СВО предсказали неожиданный финал
Фото: freepik.com
Три экстрасенса поделились своим видением будущего

Современные пророки и мистики делятся своими прогнозами того, как может завершиться российская спецоперация. Многие из них уверены – финал будет способен удивить даже самых опытных аналитиков.

Участник "Битвы экстрасенсов" Юлий Котов полагает, что конфронтация завершится благодаря какому-то особенному событию, которое кардинально изменит отношение к конфликту. В результате это поспособствует выстраиванию новых контактов между Россией и западными странами.

Перуанский шаман Клеофе Седано считает, что до конца года страны смогут заключить мирное соглашение. При этом Россия сможет добиться для себя выгодных условий в договоре и не идти на радикальные компромиссы. 

Одесский прорицатель Андрей Гиперборей также полагает, что примерно в ноябре случится переломный момент в российской спецоперации. В итоге именно это принесет победу Москве. В частности провидец предсказал возможное бегство Зеленского, а на замену ему придет более договороспособный лидер. 

Ранее всплыло жуткое предсказание знаменитого старца о финале СВО.

Источник: Пронедра
