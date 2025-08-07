Три пророка говорят в унисон: что ждет Россию в "последней войне"

Три пророка говорят в унисон: что ждет Россию в "последней войне"
Картинка: сгенерировано ИИ
Пророчества знаменитых ясновидящих сходятся

Нострадамус, афонский старец Панайотис Циолис и математик Сидик Афган – люди разных эпох и мировоззрений, но в одном их пророчества совпадают: на пороге глобального кризиса ключевую роль сыграет Россия.

Нострадамус упоминал "северного короля", ведущего борьбу с южным правителем. Многие толкователи видят в этих образах противостояние России с военными и политическими силами на юге – от Ближнего Востока до стран НАТО. Он предсказывал утрату согласия и мировое смятение, которое охватит континенты.

Старец Циолис, отличавшийся удивительной точностью пророчеств, утверждал, что Третья мировая война начнется из-за Турции и военного конфликта с НАТО. По его словам, именно Россия вмешается и станет той силой, которая повлияет на исход противостояния.

Сидик Афган же предвидит, что глобальный коллапс примет иной, невоенный облик – он переместится в сферу технологий, космоса и искусственного интеллекта. Россия, по его словам, усилится и займет центральное место среди держав, обладающих научным и стратегическим преимуществом.

Эти прогнозы рисуют тревожную, но в то же время значимую для России картину. В условиях духовного и политического кризиса она может стать не просто участником, а и определяющим фактором "последней войны". Взгляды трех пророков сходятся: роль России в ближайшем будущем будет решающей.

К слову, ранее пророк назвал имя последнего президента США.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
