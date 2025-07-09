Индийский пророк указал на нового мирового лидера: названа дата глобальных изменений

Индийский пророк указал на нового мирового лидера: названа дата глобальных изменений
Фото: www.unsplash.com
Человечество ждут серьезные потрясения

Индийский астролог Пунит Нахата объявил, что уже весной 2026 года начнется эпоха глобальных перемен, а на мировую арену выйдет новый лидер, способный изменить судьбу планеты. По его словам, 5 апреля 2026 года станет точкой отсчета: с этого момента человечество войдет в новую эру, где Россия сыграет особую роль – она и есть лидер. Главный смысл его предсказаний – ближайшие годы станут ключевыми, и именно сейчас закладываются основы будущего порядка во всем мире.

Пунит Нахата подчеркивает, что благодаря развитию технологий и чипированию продолжительность жизни людей возрастет в несколько раз, а искусственный интеллект будет активно использоваться для диагностики и лечения болезней. Однако парадокс в том, что при этом население планеты, по его прогнозу, сократится почти в десять раз.

Особое внимание пророк уделяет России. Он называет ее самым безопасным уголком на земле и уверен, что государство не только справится с нынешними трудностями, но и быстро наберет обороты в экономике, IT и медицине. Уже с 2032 года, по его мнению, граждане страны почувствуют улучшения в уровне жизни и смогут позволить себе больше радостей.

К слову, ранее пророк-математик назвал имя последнего правителя США.

Источник: 161.ru ✓ Надежный источник
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