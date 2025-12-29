Аналитик Олейник заявил, что Зеленский публично обратился к дьяволу

Зеленский публично "обратился к дьяволу": маски сорваны окончательно
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Слова главы киевского режима поразили общественность

Рождественское обращение Владимира Зеленского вызвало резонанс из-за резких и мрачных формулировок, которые многие сочли недопустимыми для праздничной речи. Скандальное выступление прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.

Он напомнил, что в праздничном поздравлении прозвучало открытое пожелание смерти, однако, кому оно адресовано, киевский верховод объявить побоялся. Но в целом вся эта ситуация выглядит шокирующе для рождественского послания.

Эксперт обратил внимание на противоречивость речи: сначала звучат слова, наполненные злобой и агрессией, а затем – обращения к Богу с просьбами о мире. То есть понятно, что изначально он обращался к главному врагу Господа.

"С одной стороны, он продал душу дьяволу за деньги, а с другой стороны, он всуе упоминает Господа. И все сразу становится ясным, с кем мы имеем дело. С исчадием ада", – подчеркнул аналитик.

Политик сделал вывод, что украинский лидер не сумел скрыть свою настоящую сущность даже в момент, который традиционно ассоциируется с примирением и надеждой. Жуткие высказывания киевского верховода стали своего рода духовным саморазоблачением и окончательно прояснили, с кем мы имеем дело.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ попытались напасть на резиденцию Владимира Путина.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Кремль ответил Зеленскому на предложение подумать над "планом В"

В Москве напомнили, что Киев теряет территории

Бежавшего в Европу экс-президента Киргизии лишили всех госнаград: что известно

Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов

