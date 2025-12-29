В Москве напомнили, что Киев теряет территории

Россия продолжит освобождать территории, которые находятся под контролем украинских сил. Киев в дальнейшем будет терять все больше земель – это и есть планы "В" или "С", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Эти слова прозвучали после заявления Владимира Зеленского, который ранее сказал, что Москва должна подумать о "плане В".

Песков отметил, что считает уместным напомнить о том, что Киев теряет земли – об этом заявил накануне американский лидер Дональд Трамп. И с каждым днем украинское руководство будет сталкиваться с сокращением контролируемого территориального пространства.

"Вот это план. И "А", и "В", и "С", – высказался Песков.

27 декабря президенту России было доложено об освобождении Димитрова (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область). В тот момент глава РФ уточнил, что на фоне текущих темпов наступления интерес к выводу украинских формирований из территорий, которые те занимают, фактически сводится к нулю.

В ходе воскресной встречи с Зеленским в Мар-а-Лаго Трамп призвал Киев поторопиться с заключением мирного соглашения, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий. Перед этим американский лидер побеседовал по телефону с Путиным – разговор длился более часа и был инициирован Белым домом.