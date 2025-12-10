Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Российским чиновникам необходимо проявлять предельную аккуратность на фоне возможной угрозы со стороны иностранных спецслужб. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*, который ранее заявил, что его служба может прослушивать Кремль.
Песков уточнил, что спецслужбы занимаются выполнением своей работы – тем более у противника.
"Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными", – сказал Песков.
Ранее Буданов*, передает RTVI, сообщил украинским медиа, что ГУР якобы могут заниматься "прослушкой" чиновников в Кремле, пояснив, что это является их работой.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что у Буданова*, вероятно, начинается "белая горячка" на фоне позиции Киева, убеждающего украинское население в том, что ВСУ героически обороняют Купянск и Красноармейск. На деле, убежден парламентарий, там могут лишь с уверенным видом говорить о несуществующих победах.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Каждый из них будет обсуждаться отдельно
А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы