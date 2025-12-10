В Кремле сделали предупреждение чиновникам после слов Буданова* о "прослушке"

В Кремле сделали предупреждение чиновникам после слов Буданова* о "прослушке"
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru
Москва напомнила, что вражеские спецслужбы не дремлют

Российским чиновникам необходимо проявлять предельную аккуратность на фоне возможной угрозы со стороны иностранных спецслужб. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*, который ранее заявил, что его служба может прослушивать Кремль.

Песков уточнил, что спецслужбы занимаются выполнением своей работы – тем более у противника.

"Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными", – сказал Песков.

Ранее Буданов*, передает RTVI, сообщил украинским медиа, что ГУР якобы могут заниматься "прослушкой" чиновников в Кремле, пояснив, что это является их работой.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что у Буданова*, вероятно, начинается "белая горячка" на фоне позиции Киева, убеждающего украинское население в том, что ВСУ героически обороняют Купянск и Красноармейск. На деле, убежден парламентарий, там могут лишь с уверенным видом говорить о несуществующих победах.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Источник: RTVI ✓ Надежный источник
