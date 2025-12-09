Экс-гендиректора крупной инвесткомпании Китая казнили за взятку в $156 млн

Приговор по резонансному коррупционному скандалу в КНР исполнили спустя год

В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении экс-гендиректора China Huarong – одной из крупнейших инвестиционных компаний по управлению активами, учрежденной властями в 1999 году. Известно, что Бай Тяньхуэй обвинялся во взяточничестве суммой примерно в 156 млн долларов (около 1,108 млрд юаней).

"Бывший генеральный директор Huarong Asset Management Бай Тяньхуэй был казнен сегодня утром (9 числа) Вторым промежуточным народным судом города Тяньцзинь по обвинению во взяточничестве с одобрения Верховного народного суда", – следует из сообщения Mingpao.

Приговор в отношении топ-менеджера был вынесен 28 мая 2024 года. Бай Тяньхуэй был приговорен к казни с пожизненным лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества. Его апелляция Высшим народным судом города Тяньцзинь была отклонена с оставлением в силе первоначального приговора.

В инстанции перенаправили дело в Верховный народный суд для пересмотра в соответствии с законом. Там подтвердили, что фигурант в период 2014-2018 гг. злоупотреблял своими полномочиями в занимаемых должностях, помогая иным лицам приобретать проекты с получением корпоративного финансирования.