Кремль отреагировал на слова Мерца о планах России напасть на НАТО

Фото: commons.wikimedia.org
Немецкий канцлер допустил откровенную глупость, заявили в Москве

Заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что Москва якобы готовится напасть на Североатлантический альянс – полная глупость. Таким образом слова европейского политика прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Мерц оправдал милитаристские устремления Европы тем, что Россия якобы намерена восстановить Советский союз, а в доктринах соседней страны будто бы предполагается нападение на страны блока.

Песков в ответ указал, что подобные слова сравнимы с откровенной глупостью. Пресс-секретарь президента России призвал слушать первоисточник – самого Путина.

В Кремле также отметили, что никто не намерен восстанавливать Советский союз, что в принципе не представляется возможным: об этом многократно заявлял сам Путин. И подобные разговоры, подчеркнул Песков – проявление неуважения к партнерам и союзникам России по СНГ.

"По всей видимости, господин Мерц об этом не знает", – указал Песков.

Ранее немецкий депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что откровенно антироссийские идеи уже приводили мир к глобальным конфликтам, а попытки взять под контроль огромную страну карались впоследствии дорогостоящей расплатой.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
