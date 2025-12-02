Венгерский министр раскритиковал Брюссель и его планы

Евросоюз занят подготовкой к войне против России. Вопрос заключается в сохранении континента от уничтожения, считает глава венгерского МИД Петер Сийярто.

До этого глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявлял, что нарративы официальных лиц Запада и медиа можно рассматривать как свидетельство о подготовке ЕС к началу военного конфликта с Россией. В Брюсселе в настоящее время открыто занимаются разработкой военного плана, готовясь к возможному конфликту с РФ с 2030-го.

"В стратегических документах Европейского союза говорится, что к 2029-му необходимо достигнуть полной боевой готовности, из чего следует, что война станет возможной в 2030-м", – высказался Сийярто.

Царящий в Брюсселе военный психоз, отмечает Сийярто, длится с самого начала конфликта на Украине – многие европейские политики считают себя его частью, не осознавая до сих пор, что речь идет не о компьютерной игре. Напротив, за последний четырехлетний период в Европе были приняты решения, которые усугубили и обострили конфликт.

"Наоборот, принимались лишь решения, которые углубляли конфликт, делали его еще более серьезным и даже отодвигали военную ситуацию во времени", – высказался чиновник.

Из-за своих решений Европа столкнулась с резким ростом цен на энергоносители и продукты питания. Влияние инфляционного кризиса сегодня заметно и в повседневной жизни людей.

При этом, отметил глава венгерского МИД, если конфликт на Украине удастся урегулировать за счет дипломатии, люди непременно привлекут лидеров в ЕС за провальные меры и начнут задавать вопросы – которые пока не звучат на фоне конфликта, что прекрасно известно "военному лобби".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал во время интервью Такеру Карлсону, что Москва не намерена нападать ни на одно государство-члена НАТО, не видя в этом никакого смысла. По словам президента РФ, Запад на регулярной основе запугивает население, постоянно заявляя о "российской угрозе" для отвлечения внимания от собственных социальных и экономических провалов.