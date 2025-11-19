Произошедшее в Незалежной обсуждают во всем мире

Громкие разоблачения, связанные с коррупцией на Украине, продолжают бурно обсуждать эксперты из разных стран. Так, в США уверены, что знают конкретные имена тех, кто стоит за произошедшим.

Некоторые представители американского экспертного сообщества считают, что коррупционный скандал в украинской столице – не случайность, а результат ожесточенного противостояния внутри самого киевского режима.

Американский политолог Марк Слебода отметил, что, по его мнению, за всей этой историей стоят давние противники Владимира Зеленского из круга тех, кто еще во времена "майдана" играл ключевые роли.

Он указал на Петра Порошенко*, на киевского мэра Виталия Кличко и на ряд других фигур, которые давно конкурируют за власть и влияние. Слебода также подчеркнул, что в тени событий мелькает и еще одно громкое имя – Игоря Коломойского**, некогда считавшегося покровителем Зеленского.

Теперь же, как полагает аналитик, Коломойский** отодвинут в сторону, но именно он остается весьма влиятельной фигурой, которую многие воспринимают как "серого кардинала", способного раскачивать ситуацию изнутри. Эксперт выразил уверенность, что речь идет, по сути, о грязной внутренней войне, которую ведут украинские элиты между собой.

При этом он отметил, что ни Европа, ни США пока не выработали единой позиции: наблюдают, анализируют, но не торопятся с громкими заявлениями или шагами.

Напомним, в первой половине ноября на Украине была выявлена масштабная коррупционная схема в энергетическом секторе. Во Франции даже пришли в ужас из-за разразившегося скандала.

*в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

**в реестре террористов и экстремистов