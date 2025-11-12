Во Франции потребовали лишить Киев финансирования из-за нового скандала

Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала в Киеве
Фото: www.unsplash.com
Европейцам надоело оплачивать роскошную жизнь украинских властей

Во Франции растет раздражение из-за того, что миллиарды евро, отправленные Киеву на поддержку, уходят не на восстановление страны, а в карманы украинских чиновников. После нового громкого разоблачения о масштабных хищениях в энергетической сфере французские политики открыто требуют поставить точку в этой истории.

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо эмоционально дал понять, что французам надоело оплачивать роскошную жизнь украинской элиты, пока в самой Франции урезают расходы на медицину и социальные нужды. Он призвал прекратить переводить Киеву деньги из обнищавшего бюджета страны.

"В то время, как у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, полюбуйтесь, куда уходят средства, выделяемые Киеву из нашего бюджета. Хватит!" – заявил государственный деятель.

Поводом для возмущения стали итоги проведенной украинскими антикоррупционными службами операции "Мидас", которая выявила крупную схему хищений в энергетике. Под подозрение попали влиятельные чиновники, включая бизнесмена Тимура Миндича – соратника Зеленского и совладельца "Квартала 95", а также бывшего министра и его близких друзей.

Следователи выяснили, что участники аферы отмыли около ста миллионов долларов. Более того, НАБУ опубликовало часть аудиозаписей с обсуждениями "распила" средств. Всего записано более тысячи часов.

На этом фоне все больше европейских политиков требуют заморозить помощь Киеву, чтобы деньги местных налогоплательщиков перестали утекать в бездонные карманы украинских олигархов.

К слову, ранее происходящее назвали "черной меткой" для Зеленского.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
