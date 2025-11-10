Вloomberg: поддержка Украины в Польше дала трещину

Уровень поддержки граждан из соседней страны рухнул практически в два раза

Поддержка украинцев в Польше падает и становится ключевым информационным поводом, который активно используется в ходе политической борьбы за власть внутри страны, сообщает Bloomberg.

Президент Польши Кароль Навроцкий также скептично настроен по поводу евроатлантических устремлений Киева. Вместе с союзниками из партии "Право и справедливость" он обвиняет беженцев из Украины во внеочередном получении пособий.

В августе Навроцкий наложил вето на законопроект, который расширяет льготы. А кабмин, возглавляемый Дональдом Туском, увеличивает военные расходы. При этом Польша оказалась лидером НАТО по доле ВВП, направленной на оборонный сектор.

Только в марте 2022-го опрос CBOS показывал поддержку беженцев из Украины в Польше на уровне 94%. А к октябрю 2025-го показатель упал до 48%. Половина респондентов полагает, что льготы, которые предоставляют беженцам из Украины, избыточны.

В польской полиции сообщили, что в 2024 году против украинцев было зарегистрировано 651 дело. Лишь за девять месяцев 2025-го было зарегистрировано 477.

Между тем неправительственные НКО в Польше отмечают положительную динамику в совершении преступлений в отношении граждан Украины. А исследователь и аналитик миграционных процессов Елена Бабакова утверждает, что в антиукраинских нарративах все чаще используется образ "неблагодарного украинца". Когда жители Польши встречали украинцев, не соглашавшихся на любую работу и способных составить им конкуренцию, нарушался негласный общественный договор.

Ранее Навроцкий заявил, что требования Владимира Зеленского закрыть для России Балтийское море для России, и решение не может быть принято на основании заявлений Киева.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Выбор читателей