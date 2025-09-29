Дипломат уверен, что точно знает, как завершится конфликтная ситуация

Руководитель главного польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский высказал мнение, что конфликтная ситуация, затянувшаяся на украинской территории, с высокой долей вероятности завершится по сценарию, схожему с тем, что привел к окончанию Первой мировой войны.

В одном из недавних интервью он пояснил, что, по его оценке, в какой-то момент одна из сторон окажется настолько истощенной, что не сможет продолжать боевые действия. Это и станет концом СВО.

Шеф польской дипломатии также ранее отмечал, что Варшава готова прибегнуть к уничтожению целей, которые окажутся в воздушном пространстве республики без разрешения. Разумеется, это был выпад в сторону Москвы. Поляк предостерег российские власти от последующих "жалоб" в случае, если ракета или самолет по ошибке или намеренно пересекут границу и будут сбиты.

К слову, ранее поляки пришли в ярость из-за выпада Туска против России. Люди начинают понимать, что их жестоко обманывают.