Бойцы российской армии прицельно ударили по командному пункту 144-й отдельной механизированной бригады всушников под Черниговом. Как рассказали осведомители из числа российских силовиков, атака закончилась ликвидацией части офицерского состава и боевых машин.

Источник уточнил, что удар пришелся по пункту управления руководящего состава. Потери понесены именно среди командования бригады.

Ранее, в конце лета, сообщалось о поражении командного пункта 110-й бригады всушников под Сумами, где также были убиты и ранены представители офицерского состава. А в середине августа ВС РФ атаковали пункт дислокации зарубежных боевиков в Черниговской области.

Российские военные подчеркивают, что подобные удары являются ответом на атаки противника по гражданским объектам. Целями становятся позиции личного состава, техника, а также объекты военного управления, связи и оборонки Незалежной. При этом российская армия не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям.

