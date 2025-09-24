Курс рубля
Известный в Ирландии и далеко за ее пределами обозреватель Чей Боуз в соцсетях обратил внимание на поведение киевского верховода Владимира Зеленского во время визита на американские земли.
Аналитик с изумлением отметил, что начальник Незалежной шутил и улыбался, хотя на фронте ситуация для киевского режима становится все хуже, а территория республики все меньше.
Поводом для комментария стало видео, где политик-комик, окруженный журналистами, с улыбкой объявил, что ощущает себя президентом США из-за повышенного внимания. Боуз подчеркнул, что такие шуточки звучат на фоне "удручающих" новостей с украинских земель, ведь наша страна успешно продолжает наступление.
"В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине", – поразился аналитик.
Украинец прибыл в США на 80-ю сессию Генассамблеи ООН и уже провел встречу с хозяином вашингтонской администрации Дональдом Трампом. Главной темой разговора вновь стала ситуация вокруг украинского конфликта.
Напомним, ранее российская армия разгромила логово командиров ВСУ.
