Боуз осудил веселящегося в Нью-Йорке Зеленского на фоне провала ВСУ на фронте

"Сплошное веселье": что Зеленский устроил в Нью-Йорке — в Европе изумлены
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Поведение политика-комика вышло за все рамки

Известный в Ирландии и далеко за ее пределами обозреватель Чей Боуз в соцсетях обратил внимание на поведение киевского верховода Владимира Зеленского во время визита на американские земли.

Аналитик с изумлением отметил, что начальник Незалежной шутил и улыбался, хотя на фронте ситуация для киевского режима становится все хуже, а территория республики все меньше.

Поводом для комментария стало видео, где политик-комик, окруженный журналистами, с улыбкой объявил, что ощущает себя президентом США из-за повышенного внимания. Боуз подчеркнул, что такие шуточки звучат на фоне "удручающих" новостей с украинских земель, ведь наша страна успешно продолжает наступление.

"В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине", – поразился аналитик.

Украинец прибыл в США на 80-ю сессию Генассамблеи ООН и уже провел встречу с хозяином вашингтонской администрации Дональдом Трампом. Главной темой разговора вновь стала ситуация вокруг украинского конфликта.

Напомним, ранее российская армия разгромила логово командиров ВСУ.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
