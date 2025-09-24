Конфликтная ситуация тянется уже четвертый год

В администрации российского лидера выступили с громким заявлением о сроках спецоперации. Кремль сделал акцент на том, что спешка в военных действиях недопустима, ведь любое невыверенное действие может обернуться новыми потерями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что российская армия действует максимально продумано и осторожно, стараясь сохранить силы и не подорвать наступательный потенциал. По его словам, куда разумнее растянуть операцию во времени, чем ради символических дат или громких побед жертвовать жизнями солдат. Именно поэтому Москва сознательно выбирает путь медленного, но уверенного продвижения.

"Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия. И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить", – подчеркнул голос Кремля.

Конфликт, начавшийся еще в 2022 году, длится уже больше трех лет. За это время киевский режим при поддержке европейских союзников неоднократно демонстрировал нежелание искать пути мирного урегулирования. Вместо честного диалога продолжаются поставки оружия, затягивание боевых действий и пропагандистская риторика.

В итоге все это обернулось огромными потерями для самой Украины: разрушенные города, подорванная экономика и огромное количество жизней, унесенных затянувшимся конфликтом.

