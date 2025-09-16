Политика Страны: Зеленский пошел против линии Трампа по Украине

Хамское обращение Зеленского к Трампу: на Украине назвали причину
Фото: соцсети
Украинский лидер резко сменил риторику в отношении США

Во время своего недавнего интервью Владимир Зеленский сделал несколько резких заявлений в адрес американского президента и политического вектора США. Как отмечает "Политика Страны", фактически глава Украины публично пошел против линии Дональда Трампа.

Сперва политик призвал главу США ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь, когда это сделают европейцы. При этом в Белом доме неоднократно подчеркивали, что предпримут новые меры только после того, как на аналогичные шаги решатся в Европе. Тем не менее, за отказ действовать Зеленский критиковать ЕС не стал.

Далее украинский президент выразил недовольство саммитом на Аляске, заявив, что Трамп слишком много дал Путину. И последнее – он призвал лидера "занять четкую позицию" по гарантиям безопасности для Украины.

"Это заявление, возможно, является признаком роста напряжения между украинскими властями и европейцами с одной стороны, и Трампом с другой", – пишут украинские журналисты.

По их мнению, сейчас Киев вместе с европейцами пытаются не допустить принуждения к миру со стороны США на условиях России. Однако перед ними также стоит задача вернуть Трампа "на тропу войны" и побудить его к жесткому давлению на Москву. Вероятно, с этим связана пусть и осторожная, но критика Зеленского в адрес американского президента.

Источник: Политика Страны
По теме

Поляки меняют отношение к России: премьер Туск в ужасе

Многие начинают по-новому смотреть на сложившуюся ситуацию

У Пугачевой потребовали 1,5 миллиарда после грандиозного скандала

Интерес к беглой звезде снова кратно усилился

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей