Лурье отреагировала на просьбу Долиной пожить в ее квартире после решения суда

Певице не станут идти навстречу

Полина Лурье не собирается давать разрешение Ларисе Долиной остаться в ее пятикомнатной квартире после решения Верховного суда. Об этом сообщила журналистам адвокат предпринимательницы.

До этого певица просила Лурье остаться в квартире на несколько месяцев – исполнительница объяснила это тем, что не успевает собрать вещи. При этом иск о принудительном выселении исполнительницы, поступившей со стороны Полины, будет рассмотрен Мосгорсудом 25 декабря.

Адвокат Лурье указывает, что певице необходимо подписать акт приема-передачи при выселении.

Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что певица весьма болезненно переживает решение Верховного суда, который признал Лурье собственницей квартиры. Исполнительница "Ветра перемен" до сих пор не может принять, что недвижимость осталась за Лурье и находится в эмоциональном упадке. А по ночам певица часто плачет – хотя сдаваться не собирается и намерена добиться пересмотра дела в апелляционной инстанции.

До певицы после решения ВС не могли дозвониться друзья и знакомые: актриса Вера Сотникова признавалась, что все попытки выйти на связь с Ларисой не сработали, и она написала ей в соцсетях.