Канделаки рассказала о ситуации с цензурой новогоднего номера Долиной

Директор ТНТ все четко объяснила

Тина Канделаки прояснила ситуацию вокруг участия Ларисы Долиной в фильме "Невероятные приключения Шурика". Руководитель телеканала ТНТ сообщила, что никакие правки или ограничения в отношении артистки вводиться не будут. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, комментируя соответствующие бурные обсуждения в Сети.

По словам знаменитости, музыкальный эпизод с участием оскандалившейся певицы сохранен в финальной версии картины. Она подчеркнула, что вопрос о возможном вырезании номера даже не стоит, и зрители увидят выступление певицы в том виде, в каком оно изначально задумывалось создателями фильма.

Речь идет о сцене, где артистка исполняет композицию рэперши Инстасамки "За деньги да" в формате вымышленного клипа. Этот номер остался в картине, несмотря на резонанс, связанный со скандальной историей вокруг сделки с недвижимостью певицы. Ранее информацию о том, что подвергать эпизод цензуре не будут, подтверждал и продюсер проекта.

Фильм уже вышел в прокат 11 декабря, а телевизионная премьера запланирована на 31 декабря. Создатели картины дали понять, что никаких изменений в содержании перед новогодним показом вносить не планируется.

К слову, ранее стало известно о громком провале Долиной в Москве.