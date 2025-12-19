Филипп Киркоров назвал "неудачниками" критиков Ларисы Долиной

Поп-король считает, что на певицу ополчились завистники

Филипп Киркоров категорически против любого негатива в адрес Ларисы Долиной и не понимает жестокости людей. Поп-король считает, что заслуги певицы бесконечны – и совсем недавно перед ней "все преклонялись". А затем артистку начали проклинать из-за "нестандартной ситуации".

Поп-король напомнил, что Долина – одинокая женщина, и считает ситуацию настоящей травлей, с которой столкнулась певица из-за квартирного скнадала.

"<...> это недопустимо, особенно когда коллеги начинают топтаться на ее имени. Ну, это понятно, это зависть", – рассуждает певец.

Отдельно Киркоров упомянул Вику Цыганову, которая критикует Долину в соцсетях – главное, обращает внимание Филипп, что ее заявления имеют высокую степень цитируемости. Хотя ранее про Цыганову, считает он, никто и не вспоминал. Как творческую единицу Филипп ту не воспринимает. Уверен, что та нашла повод напомнить о себе.

"Неудачники, у которых не сложилось, о себе напоминают, когда появляется какой-то большой инцидент, ажиотаж вокруг какого-то имени <...> – сетует Киркоров, добавляя, что те пытаются вставить в скандал вокруг Долиной свои "пять копеек".

Ранее актриса Вера Сотникова заявила, что после решения Верховного суда, оставившего квартиру Полине Лурье, Долина пропала с радаров: телефоны заблокированы, а мессенджеры молчат.