Долина даст перед Новым годом шесть выступлений после потери квартиры

У певицы запланированы музыкальные вечера и театральные постановки

Лариса Долина даст шесть выступлений перед новогодними праздниками. Как выяснили СМИ, ближайшее выступление запланировано на 21 декабря. Исполнительница выступит на "Рождестве с Григорией Лепсом".

Среди заявленных участников – Shaman, Дима Билан, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Ани Лорак и многие другие звезды. Минимальная цена билета составляет 8,5 тыс. рублей.

Через три дня певица выступит с сольным концертом в одном из столичных баров (цена билета от 9,5 до 15,5 тыс. рублей). А 30 декабря у Долиной запланировано выступление в Джаз-клубе Алексея Козлова, где желающие могут послушать эстрадные и джазовые композиции с живым выступлением минимум за 5 тыс. рублей.

Перед Новым годом народная артистка также выступит в качестве актрисы Театра на Таганке и сыграет Миссис Ловетт (постановка Алексея Франдетти "Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит") – 26 и 27 декабря. Цена за вход – до 15 тыс. рублей.

В самый канун праздника Долина, закрывая рабочий график на 2025-й, сыграет Марселину в "Фигаро" Дениса Бокурадзе. Стоимость билета доходит до 12 тыс. рублей.

Напомним, в Верховном суде вынесли решение по пятикомнатной квартире, которая стала причиной скандала, связанного с артисткой: недвижимость была возвращена Полине Лурье. В окружении артистки недовольны таким исходом. По слухам, близкие Долиной возмущены, что ее "выбросили", приняв решение в пользу "пролетариата".