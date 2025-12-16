Долину "наказали" отменой концертов за скандал с квартирой

Многие резко осудили певицу

Ларису Долину жестко наказали за громкий квартирный скандал, и последствия вышли далеко за простые судебные разбирательства. История с недвижимостью больно ударила по репутации певицы и напрямую отразилась на ее гастрольном графике и доходах.

По данным источников, у артистки начали массово отменяться выступления и частные мероприятия. Под удар попали сразу несколько крупных концертов за границей – в частности, были сняты с афиши четыре запланированных выступления в Дубае.

Кроме того, сорвались и новогодние корпоративы: заказчики отказались от семи ранее подтвержденных мероприятий, вероятно, не желая связываться с исполнительницей, оказавшейся в центре скандала.

Тем временем, самая громкая судебная история года продолжает набирать обороты. Уже сегодня, 16 декабря, Верховный суд России приступает к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая пытается оспорить решения нижестоящих инстанций. Речь идет о квартире в Хамовниках, право собственности на которую суды ранее оставили за Долиной.

Ранее покупательнице отказали во взыскании убытков с певицы, указав, что требовать компенсацию она вправе с мошенников, которые обманули звезду. Долину же "наказывает" общественность: в Сети появилось большое количество издевательских роликов, многие осуждают действия певицы.

К слову, ранее стало известно о долгах артистки по налогам.