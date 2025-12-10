СМИ: Долина задолжала ФНС огромный долг за свой тайный дворец в Подмосковье

У Долиной нашли огромные долги по налогам за тайный дворец в Подмосковье
Фото: АГН Москва
Певица недоплатила около 1 млн рублей

У Ларисы Долиной всплыли многолетние долги по налогам за тайный дворец в Подмосковье: оказывается, исполнительница не заплатила за недвижимость в бюджет около 1 млн рублей. 

Недвижимость Долина приобрела в 2003 году. Речь идет об участке в Славино – там звезда отстроила трехэтажный дом на 360 м2, откуда выкладывала фотографии.

А затем народная артистка начала расширять усадьбу – стартовала стройка коттеджа на четыре этажа с площадью вдвое больше. Правда, о нем ни журналисты, ни налоговая ничего не знали. Стройка завершилась еще в 2011-м, а в собственность строение знаменитость оформлять не стала. 

Особняк поставили на кадастровый учет в 2024-м – после того, как певицу развели мошенники с пятикомнатной квартирой.

Ранее концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин опроверг сообщения об изменении цен на выступления Долиной на фоне скандала с квартирой – в медиа ранее сообщалось, что певица якобы либо понизила, либо повысила свой ценник. Однако и график звезды, и ценовой формат остались прежними.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
