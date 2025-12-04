СМИ: Первый канал отменил показ "Трех аккордов" из-за Долиной

СМИ: Первый канал отменил показ "Трех аккордов" из-за Долиной
Фото: commons.wikimedia.org
Юбилейный сезон в 2025 году не выйдет, заявляют журналисты

Не так давно в СМИ появились слухи, что 10-й сезон "Трех аккордов" не состоится из-за Ларисы Долиной. Часть аудитории хранила надежду, что проекту все таки быть, хотя и в обновленном варианте.

Первый выпуск ранее уже анонсировали – он должен был состояться 7 декабря. При этом выпуск, как ожидалось, выйдет с участием Анны Семенович, Виктора Салтыкова, Жасмин, Владимира Маркина и многих других звезд эстрады. Однако журналисты обратили внимание, что ранее опубликованный тизер из раздела "Проморолики" исчез.

Как пишет "Стархит", десятый сезон в эфире в 2025-м году не появится – премьера, вероятнее всего, будет перенесена. При этом о конкретной дате ничего неизвестно. Официальные комментарии на эту тему отсутствуют.

Вокруг скандала, связанного со спором вокруг пятикомнатной квартиры певицы, появились различные слухи об "отмене" певицы – Долину высмеивают в соцсетях, отпуская шутки на тему возврата потерянного имущества. Артистка под влиянием мошенников, как говорила сама, продала жилье. А затем аннулировала сделку и смогла вернуть себе дом. Невиновной покупательнице квартиры отказали в праве на имущество – та осталась и без дома, и без денег.

Концертный директор Долиной Сергей Пудовкин называет происходящее "беспределом", заявляя, что та тяжело переносит происходящее, однако ни о какой отмене речи не идет: певица по-прежнему собирает аншлаги.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
