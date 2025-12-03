Гай Германика призвала Долину "снять корону" и "остаться человеком"

"Вседозволенность закончилась": Гай Германика высказалась об отмене Долиной
Валерия Гай Германика. Фото: АГН Москва
Времена звезд "над толпой" остались в прошлом, считает телеведущая

Вседозволенность и неприкасаемость звезд советской эстрады осталась в прошлом, считает российский режиссер Валерия Гай Германика, комментируя скандал вокруг Ларисы Долиной. В государстве, просуществовавшем до 1991 года, считает она, ряд артистов были твердо уверены в том, что зритель является неиссякаемым ресурсом, а заслуги прошлого смогут прикрыть любую тень.

Таким образом режиссер отреагировала на ситуацию вокруг Долиной, которая столкнулась с критикой общественности из-за ситуации с мошенниками и пятикомнатной квартирой, оставленной ей по итогам судебного спора с покупательницей, как уверены многие, благодаря авторитету и известности.

Однако, считает Валерия, неприкасаемость более недействительна: в новой системе артист теперь не "над толпой".

"Это завершение эпохи вседозволенности. И рождение другой – когда личность важнее статуса, правда громче привычек, а сама культура требует взросления", – считает режиссер.

Падение звезд, добавила Гай Германика, происходит не вследствие злобы людей, а из-за предела, в который уперлась многолетняя инерция от "чужого уважения". Ныне настало время тех, кто умеет адаптироваться к новым порядкам и правилам.

"Кто снимает корону и остаётся человеком", – пояснила телеведущая, добавив, что все иное является "прошлым веком".

Кстати, сама Долина, по слухам, считает нападки в соцсетях в свой адрес проплаченной атакой хейтеров. Окружение артистки считает, что это "совершенно ясно".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
