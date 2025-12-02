Орлова публично высказалась в поддержку "отмененной" Долиной

Оступиться может каждый, считает певица

Одна из первых участниц "Блестящих" Ольга Орлова упрекнула пользователей за издевательства в отношении Ларисы Долиной: телеведущая и певица считает, что мать-одиночка Полина Лурье, лишившаяся пятикомнатной квартиры по решению суда, который вернул ее исполнительнице, сама может состоять в сговоре с мошенниками.

По словам Ольги, отвратительнее ситуации, чем хейт и травля человека, трудно себе представить. И каждый, кто замешан в подобном, является участником "коллективного преступления".

Каждая публичная персона, считает Орлова, может оступиться и столкнуться с человеческой ненавистью. А люди, добавила она, могут в мгновение ока забыть обо всех достижениях своей жертвы. Тем временем из-за Долиной создают мемы, который не сделал только "ленивый".

"Опомнитесь, люди!" – высказалась экс-солистка "Блестящих".

При этом Орлова уверена, что Лурье непременно вернут деньги, если она – честный человек. А следствию в таком случае остается лишь установить, что покупатель не причастна к мошенническим действиям.

Ольга вспомнила, что сама столкнулась с массовыми осуждениями из-за участия в давней "голой вечеринке", которую организовала Анастасия Ивлеева.

Ранее стало известно, что ФНС ликвидировала благотворительный фонд дочери Долиной Ангелины – меры были приняты по итогом судебного решения. Сам фонд учрежден в 2013 году. С 2021-го Ангелина перестала значиться в качестве учредителя.