Долина впервые столкнулась с отменой концерта на фоне скандала с квартирой

Контракт на 11 млн рублей с певицей решили расторгнуть

Лариса Долина столкнулась с первой отменой концерта на фоне скандала с квартирой – в Сахалинской филармонии сообщили, что учреждение расторгнуло контракт стоимостью 11,2 млн рублей. Организаторы уточнили, что решение принято "в связи с изменением концепции".

Сама Долина, заявляют в филармонии, подтвердила участие в новом формате – она выступит вместе со студентами академии.

Изначально Долина должна была выступить с двумя концертами: 26 ноября – с сольным выступлением в Южно-Сахалинске, а спустя день – с островной академией эстрады.

Как пишут СМИ, причиной стали массовые протесты местного населения против выступления Долиной. В итоге все ограничилось выступлением Ларисы с подопечной, прослушиваниями и творческим вечером.

А 2 декабря исполнительница выступит в Хабаровске. 3-го числа – на Камчатке. Как пишут СМИ, население в соцсетях выражает негодование, требуя бойкот в отношении певицы. Впрочем, передает "41-й регион", практически все билеты на выступление исполнительницы раскупили.

Отмену мероприятий связывают с судебным разбирательством вокруг пятикомнатной квартиры Долиной, которую та продала, находясь под влиянием мошенников. При этом суд вернул знаменитости жилье, оставив покупательницу недвижимости и без денег, и без жилья. Ее жалоба с оспариванием решения суда была позднее отклонена кассацией.

В медиасреде и сфере недвижимости инцидент уже назвали "эффектом Долиной": певица Слава заявила, что не может продать ни одну из своих квартир. Теперь ей требуется постоянно проходить наркологические клиники. Сланевская опасается, что покупатель, узнав, что имеет дело с артисткой, решит, что та рискнет его обмануть.

Между тем, на рынке недвижимости подчеркивают, что "эффект Долиной" создает ощутимые риски на вторичке: покупатели начинают делать выбор в пользу новостроек, либо хотят повременить с покупкой вплоть до законодательного урегулирования.