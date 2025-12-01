Долина впервые столкнулась с отменой концерта на фоне скандала с квартирой

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Лариса Долина столкнулась с первой отменой концерта на фоне скандала с квартирой – в Сахалинской филармонии сообщили, что учреждение расторгнуло контракт стоимостью 11,2 млн рублей. Организаторы уточнили, что решение принято "в связи с изменением концепции".
Сама Долина, заявляют в филармонии, подтвердила участие в новом формате – она выступит вместе со студентами академии.
Изначально Долина должна была выступить с двумя концертами: 26 ноября – с сольным выступлением в Южно-Сахалинске, а спустя день – с островной академией эстрады.
Как пишут СМИ, причиной стали массовые протесты местного населения против выступления Долиной. В итоге все ограничилось выступлением Ларисы с подопечной, прослушиваниями и творческим вечером.
А 2 декабря исполнительница выступит в Хабаровске. 3-го числа – на Камчатке. Как пишут СМИ, население в соцсетях выражает негодование, требуя бойкот в отношении певицы. Впрочем, передает "41-й регион", практически все билеты на выступление исполнительницы раскупили.
Отмену мероприятий связывают с судебным разбирательством вокруг пятикомнатной квартиры Долиной, которую та продала, находясь под влиянием мошенников. При этом суд вернул знаменитости жилье, оставив покупательницу недвижимости и без денег, и без жилья. Ее жалоба с оспариванием решения суда была позднее отклонена кассацией.
В медиасреде и сфере недвижимости инцидент уже назвали "эффектом Долиной": певица Слава заявила, что не может продать ни одну из своих квартир. Теперь ей требуется постоянно проходить наркологические клиники. Сланевская опасается, что покупатель, узнав, что имеет дело с артисткой, решит, что та рискнет его обмануть.
Между тем, на рынке недвижимости подчеркивают, что "эффект Долиной" создает ощутимые риски на вторичке: покупатели начинают делать выбор в пользу новостроек, либо хотят повременить с покупкой вплоть до законодательного урегулирования.
Коррупционный скандал с Миндичем набирает обороты и поднимается вверх по вертикали
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке