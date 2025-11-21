Гордон назвала "блатом" решение суда вернуть квартиру Долиной

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Ведущая и звездный адвокат Екатерина Гордон раскритиковала певицу Ларису Долину из-за ситуации с квартирой: Катя полагает, что скандал с продажей жилья по наводке мошенников нанес урон репутации прославленной исполнительнице.
Юрист полагает, что Лариса должна поступить по справедливости: если уж та покупательница квартиры не оказалась мошенницей, она должна была получить приобретенное имущество. Все остальное является "блатом" и попыткой использовать авторитет.
Прецедент с Ларисой Гордон считает "очень нехорошим" и напоминает: в такой ситуации может оказаться каждый. Свою роль, уверена она, сыграл авторитет знаменитости: простым людям вряд ли удалось в такой истории вернуть жилье.
Решением суда квартира за 112 миллионов рублей была возвращена Долиной. Недвижимость отстаивала женщина, у которой жилье оказалось в собственности. Тем не менее, суд отказал новой владелице в праве на квартиру, вернув его певице.
Бывший юрист покупательницы квартиры Полины Лурье Владимир Мнацаканов ранее назвал решение суда незаконным, заявив, что в инстанции решение ничем не было мотивировано.
Американцы переходят к решительным действиям
В Лондоне обвинил экипаж судна в использовании лазеров против пилотов королевских ВВС