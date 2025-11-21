Гордон назвала "блатом" решение суда вернуть квартиру Долиной

Гордон раскритиковала Долину из-за скандала с квартирой за 112 млн рублей
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
В практике появился прецедент, где решение было принято из-за авторитета звезды, считает Екатерина

Ведущая и звездный адвокат Екатерина Гордон раскритиковала певицу Ларису Долину из-за ситуации с квартирой: Катя полагает, что скандал с продажей жилья по наводке мошенников нанес урон репутации прославленной исполнительнице. 

Юрист полагает, что Лариса должна поступить по справедливости: если уж та покупательница квартиры не оказалась мошенницей, она должна была получить приобретенное имущество. Все остальное является "блатом" и попыткой использовать авторитет.

Прецедент с Ларисой Гордон считает "очень нехорошим" и напоминает: в такой ситуации может оказаться каждый. Свою роль, уверена она, сыграл авторитет знаменитости: простым людям вряд ли удалось в такой истории вернуть жилье.

Решением суда квартира за 112 миллионов рублей была возвращена Долиной. Недвижимость отстаивала женщина, у которой жилье оказалось в собственности. Тем не менее, суд отказал новой владелице в праве на квартиру, вернув его певице.

Бывший юрист покупательницы квартиры Полины Лурье Владимир Мнацаканов ранее назвал решение суда незаконным, заявив, что в инстанции решение ничем не было мотивировано.

Источник: Телеграм-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
По теме

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

"Корабль-шпион" из России вызвал истерику у британского министра обороны

В Лондоне обвинил экипаж судна в использовании лазеров против пилотов королевских ВВС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей