Гордон назвала "блатом" решение суда вернуть квартиру Долиной

В практике появился прецедент, где решение было принято из-за авторитета звезды, считает Екатерина

Ведущая и звездный адвокат Екатерина Гордон раскритиковала певицу Ларису Долину из-за ситуации с квартирой: Катя полагает, что скандал с продажей жилья по наводке мошенников нанес урон репутации прославленной исполнительнице.

Юрист полагает, что Лариса должна поступить по справедливости: если уж та покупательница квартиры не оказалась мошенницей, она должна была получить приобретенное имущество. Все остальное является "блатом" и попыткой использовать авторитет.

Прецедент с Ларисой Гордон считает "очень нехорошим" и напоминает: в такой ситуации может оказаться каждый. Свою роль, уверена она, сыграл авторитет знаменитости: простым людям вряд ли удалось в такой истории вернуть жилье.

Решением суда квартира за 112 миллионов рублей была возвращена Долиной. Недвижимость отстаивала женщина, у которой жилье оказалось в собственности. Тем не менее, суд отказал новой владелице в праве на квартиру, вернув его певице.

Бывший юрист покупательницы квартиры Полины Лурье Владимир Мнацаканов ранее назвал решение суда незаконным, заявив, что в инстанции решение ничем не было мотивировано.