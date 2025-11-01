Перебравшийся в ЕС Хазанов раскритиковал Пугачеву

Артист постарался дистанцироваться от опальной знаменитости

Геннадий Хазанов, некогда любимец публики и руководитель Московского театра эстрады, оказался в эпицентре громкого скандала. После того как артист распродал свое имущество и окончательно перебрался в Прибалтику, поклонники обрушили на него волну критики. Но вместо того чтобы объясниться, Хазанов внезапно выступил с эмоциональным заявлением против Аллы Пугачевой и пожаловался, что певица "конкретно его обманула".

По словам артиста, слухи о теплых отношениях с бывшей примадонной отечественной эстрады не соответствуют действительности. В одном из интервью он подчеркнул, что история их разрыва тянется еще с начала двухтысячных и до сих пор оставляет неприятный осадок. Хазанов, говоря о беглянке, даже объявил: "Бог ей судья!"

Многие посчитали, что резкие слова артиста – попытка отвлечь внимание от собственной персоны. Ведь после февраля 2022 года он неоднократно избегал прямых заявлений о позиции в отношении России, а его давние высказывания о "патриотизме как форме рабства" только усилили недовольство общества.

Тем временем, новости о распродаже звездной недвижимости и переезде за границу вызвали большой резонанс. Недавно стало известно, что супруга сатирика также избавилась от активов, что лишь подтвердило догадки о том, что семья окончательно рвет с родиной.