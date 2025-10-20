Стало известно, почему Хазанов спешно избавляется от имущества в РФ

Оказалось, у 79-летней знаменитости не все в порядке со здоровьем

Семья Геннадия Хазанова распродала практически все свое имущество в России – от квартир и домов избавился не только юморист, но его супруга. Как утверждает продюсер Сергей Дворцов, причина этого кроется не в желании артиста эмигрировать из страны и оборвать с ней все связи. На самом деле ему срочно нужны деньги на лечение и реабилитацию.

Ранее стало известно, что Хазанов продал жилья более чем на 700 млн рублей. Злата Эльбаум, супруга знаменитости, тоже перестала быть владельцем нескольких квартир, чья стоимость достигает 250 млн рублей. Когда у артиста попытались напрямую спросить о его подготовке к эмиграции, он не выдержал и набросился на журналиста.

"Я знаю, что у него не все в порядке со здоровьем. Он болеет. На лечение нужны деньги. У него финансовая составляющая сейчас хромает", – уверяет Дворцов.

Он напомнил, что в последнее время Хазанов является невостребованным артистом. Из заработков у него остались только театр, но этих денег недостаточно, чтобы обеспечить юмористу нужный уровень ухода. Однако на лечение какой болезни семейству могло понадобится около одного миллиарда рублей, Сергей не раскрыл. Известно, что до этого знаменитость устраивал благотворительный вечер для израильской больницы. Не исключено, что лечится он тоже планирует за рубежом.