Хазанов неожиданно ответил на претензии россиян: всего одно предложение

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Геннадий Хазанов отреагировал на новости о продаже почти всего своего российского имущества. Артист ответил возмущенным россиянам всего одним предложением, передает "Московский комсомолец".
Ранее появилась информация, что юморист продал все свои элитные квартиры и особняк, выручив за все более 700 млн рублей. Вместе с этим сообщалось, что у знаменитости есть израильский паспорт, а последние годы он проживает в Прибалтике.
Юморист, в свою очередь, подтверждать или опровергать эти сведения отказался.
"Я не даю никаких комментариев, не считаю нужным", – лаконично заявил он.
При этом его представители в беседе с журналистами были более разговорчивыми. Пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова утверждает, что все новости о проданной Хазановым недвижимости в России являются "ерундой", о которой она впервые слышит. По ее словам, руководитель, вопреки слухам, живет в Москве и продолжает ходить на работу, а все заявления о его возможной эмиграции – выдумка.
Тем не менее, актер Станислав Садальский уверен, что слухи на пустом месте не появляются. Он напомнил, что Хазанов является доверенным лицом российского президента и, вероятно, что-то знает, раз решил избавиться от своего жилья в стране, оставив домик в Латвии.
Загадочное слово обсуждают эксперты и любители
Лидер рассказал, какой ответ может последовать за поставки "Томагавков"