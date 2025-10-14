Хазанов неожиданно ответил на претензии россиян: всего одно предложение

Хазанов неожиданно ответил на претензии россиян: всего одно предложение
Фото: АГН "Москва"
Ранее артиста заподозрили в намерении окончательно эмигрировать из России

Геннадий Хазанов отреагировал на новости о продаже почти всего своего российского имущества. Артист ответил возмущенным россиянам всего одним предложением, передает "Московский комсомолец".

Ранее появилась информация, что юморист продал все свои элитные квартиры и особняк, выручив за все более 700 млн рублей. Вместе с этим сообщалось, что у знаменитости есть израильский паспорт, а последние годы он проживает в Прибалтике.

Юморист, в свою очередь, подтверждать или опровергать эти сведения отказался.

"Я не даю никаких комментариев, не считаю нужным", – лаконично заявил он.

При этом его представители в беседе с журналистами были более разговорчивыми. Пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова утверждает, что все новости о проданной Хазановым недвижимости в России являются "ерундой", о которой она впервые слышит. По ее словам, руководитель, вопреки слухам, живет в Москве и продолжает ходить на работу, а все заявления о его возможной эмиграции – выдумка.

Тем не менее, актер Станислав Садальский уверен, что слухи на пустом месте не появляются. Он напомнил, что Хазанов является доверенным лицом российского президента и, вероятно, что-то знает, раз решил избавиться от своего жилья в стране, оставив домик в Латвии.

Источник: Московский комсомолец

