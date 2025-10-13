Хазанов избавился от недвижимости в России

Курс рубля
Артист Геннадий Хазанов распродал практически все квартиры и дома, которые были в его собственности в России. Как сообщает SHOT, сейчас у него осталось совсем немного – маленькое жилье, два бизнеса и высокая должность в театре.
79-летний народный артист избавился от квартиры на Арбате в почти 250 квадратных метров, стоимость которой составляет примерно 237 млн рублей, квартиры на улице Спиридоновка в 255 квадратов за 232 млн рублей, трехэтажного дома на 845 квадратных метров с земельным участком – за него знаменитость выручил порядка 112 млн рублей. Также он продал две квартиры на Серафимовича и в поселке Сосны Одинцовского, получив в сумме около 125 млн рублей.
Сейчас в собственности у Хазанова значится небольшая квартира на 39 квадратов на Люсиновской улице. У него есть ИП и 41% акций в компании ООО "Гидроресурс". Плюс юморист до сих пор является художественным руководителем Московского театра эстрады.
Ранее журналисты отмечали, что большую часть времени Геннадий Хазанов проживает в собственном доме в Латвии. Также, по слухам, у него есть израильский паспорт. Но и от выступлений в России артист не отказался – ближайшие назначены на 14 и 30 октября.
