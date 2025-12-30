Дандыкин: Россия ударила по одесской базе за атаку на резиденцию Путина

Дандыкин: одесскую базу стерли в труху после атаки на резиденцию Путина
Фото: Минобороны/commons.wikimedia.org
Целью оказалось место запуска дронов, летевших на Новгородскую область, считает эксперт

Россия нанесла удар по вражескому объекту в Одессе в ночь на 30 декабря – целью стало предположительное место запуска дронов, которые атаковали резиденцию российского лидера на Валдае. Об этом заявил в беседе с журналистами военный аналитики Василий Дандыкин.

Как пишет "АиФ", ряд военных каналов пишут, что взрывы в Одессе прогремели у аэропорта. Воздушная гавань закрыта. Там, предположительно, могли находиться БПЛА, летевший на Валдай.

"Вполне вероятно, там могли находиться и склады, которые сейчас используют украинские военные", – выразил свою точку зрения Дандыкин.

В Кремле назвали попыткой украинского режима атаковать резиденцию главы РФ терактом, призванным сорвать переговорный процесс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал, что утверждения, которые отрицают атаку Киева, безумны, а сам теракт также направлен против Белого дома, который прилагает усилия по завершению конфликта.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе атаки украинские силы использовали 91 БПЛА дальнего действия. Американский лидер Дональд Трамп признался, что сильно разозлился, узнав о действиях Владимира Зеленского, и отметил, что подобные действия нельзя считать оборонительными: речь идет о доме президента России.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
По теме

Кремль ответил Зеленскому на предложение подумать над "планом В"

В Москве напомнили, что Киев теряет территории

Бежавшего в Европу экс-президента Киргизии лишили всех госнаград: что известно

Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей