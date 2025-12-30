Целью оказалось место запуска дронов, летевших на Новгородскую область, считает эксперт

Россия нанесла удар по вражескому объекту в Одессе в ночь на 30 декабря – целью стало предположительное место запуска дронов, которые атаковали резиденцию российского лидера на Валдае. Об этом заявил в беседе с журналистами военный аналитики Василий Дандыкин.

Как пишет "АиФ", ряд военных каналов пишут, что взрывы в Одессе прогремели у аэропорта. Воздушная гавань закрыта. Там, предположительно, могли находиться БПЛА, летевший на Валдай.

"Вполне вероятно, там могли находиться и склады, которые сейчас используют украинские военные", – выразил свою точку зрения Дандыкин.

В Кремле назвали попыткой украинского режима атаковать резиденцию главы РФ терактом, призванным сорвать переговорный процесс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал, что утверждения, которые отрицают атаку Киева, безумны, а сам теракт также направлен против Белого дома, который прилагает усилия по завершению конфликта.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе атаки украинские силы использовали 91 БПЛА дальнего действия. Американский лидер Дональд Трамп признался, что сильно разозлился, узнав о действиях Владимира Зеленского, и отметил, что подобные действия нельзя считать оборонительными: речь идет о доме президента России.