Умер советский актер Василий Скромный

Звезде был 61 год

В Одессе завершился земной путь Василия Скромного – актера, которого миллионы зрителей помнят по роли рыжего задиры Макара Гусева по прозвищу Гусь из популярного советского фильма "Приключения Электроника". О смерти артиста сообщили люди из его окружения.

Как рассказали знакомые, в последнее время он серьезно болел. Врачи обнаружили у звезды онкологическое заболевание. Знаменитый артист проходил лечение и несколько курсов химиотерапии в одесских клиниках, однако болезнь оказалась слишком тяжелой и привела к трагическому исходу.

Будущий актер появился на свет 26 августа 1964 года в Одессе. Его путь в кино начался совершенно неожиданно. Подростком он случайно столкнулся с ассистенткой режиссера Юлией Константиновой, которая в тот момент подбирала ребят для съемок. В результате юношу пригласили в фильм без каких-либо проб.

Картина "Приключения Электроника", снятая режиссером Константином Бромбергом, стала культовой для нескольких поколений зрителей. Герой Скромного – хулиганистый, но обаятельный Гусь – оказался одним из самых запоминающихся персонажей фильма.

Позже артист получил театральное образование при Одесской киностудии и снялся еще в нескольких проектах. Но со временем он оставил актерскую профессию, окончил мореходное училище и посвятил свою жизнь работе в море.

