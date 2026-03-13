Умер советский актер Василий Скромный

Курс рубля
В Одессе завершился земной путь Василия Скромного – актера, которого миллионы зрителей помнят по роли рыжего задиры Макара Гусева по прозвищу Гусь из популярного советского фильма "Приключения Электроника". О смерти артиста сообщили люди из его окружения.
Как рассказали знакомые, в последнее время он серьезно болел. Врачи обнаружили у звезды онкологическое заболевание. Знаменитый артист проходил лечение и несколько курсов химиотерапии в одесских клиниках, однако болезнь оказалась слишком тяжелой и привела к трагическому исходу.
Будущий актер появился на свет 26 августа 1964 года в Одессе. Его путь в кино начался совершенно неожиданно. Подростком он случайно столкнулся с ассистенткой режиссера Юлией Константиновой, которая в тот момент подбирала ребят для съемок. В результате юношу пригласили в фильм без каких-либо проб.
Картина "Приключения Электроника", снятая режиссером Константином Бромбергом, стала культовой для нескольких поколений зрителей. Герой Скромного – хулиганистый, но обаятельный Гусь – оказался одним из самых запоминающихся персонажей фильма.
Позже артист получил театральное образование при Одесской киностудии и снялся еще в нескольких проектах. Но со временем он оставил актерскую профессию, окончил мореходное училище и посвятил свою жизнь работе в море.
Ранее стало известно, что звезда российских сериалов умер от рака.
