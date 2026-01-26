Жизненный путь артиста оборвался несколько дней назад

Товарищ покойного экс-гитариста популярного музыкального коллектива "Любэ" Юрия Рыманова поделился тревожным наблюдением, которое считает зловещим проклятием звездной группы. Наблюдательный мужчина заметил, что в судьбах ее гитаристов прослеживается пугающая и труднообъяснимая закономерность.

Знакомый покойного обратил внимание на даты кончины звезд, игравших на гитаре в этом коллективе. Все они, как оказалось, заканчиваются на цифру шесть, что выглядит достаточно странно для простого совпадения. Он напомнил, что бас-гитарист Александр Николаев преждевременно завершил земной путь из-за ДТП летом 1996 года, Николай Усанов лишился жизни весной 2016 года, а Юрий Рыманов покинул этот мир зимой 2026 года. Эта зловещая цепочка заставляет задуматься даже закоренелых скептиков, далеких от мистики.

Существует ли реальная связь между этими трагедиями или речь идет лишь о пугающем совпадении, остается открытым вопросом. Товарищ покойного уверен, что речь идет о злом роке.

О кончине 69-летнего Рыманова стало известно 24 января. Причиной ухода стали серьезные проблемы со здоровьем.

