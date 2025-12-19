Российский турист едва не умер на Бали из-за ошибки местных врачей

Мужчину в итоге эвакуировали бортом в НИИ Склифосовского

Россиянин едва не скончался на Бали из-за халатности местных медиков: те буквально не заметили, что после серьезного ДТП на байке у него сдулось легкое.

Как оказалось, Сергей угодил в аварию в начале ноября. Его увезли в местную государственную больницу. Мужчина начал лихорадить. Кроме парацетамола, другого лечения Сергею предложить не могли. И в таком состоянии он пролежал десять дней.

Лишь после падения сатурации в больнице удосужились сделать рентген, на котором заметили сдутие одного легкого. Оно было практически полностью залито гноем. Диагноз – больничная пневмония.

В итоге туристу прописали антибиотик. Расправить легкое в больнице было нечем из-за отсутствия оборудования. А от откачивания гноя врачи по неизвестной причине отказались.

Сергея, жизни которого угрожала уже откровенная опасность, перевезли в частную клинику. Супруга рассказала, что до госпиталя они добрались ночью. Врачи приехали на работу, сделав все ради спасения его жизни (один из медиков – россиянин).

Легкое в итоге расправили, купировав сепсис, а гной откачали. Сергей задышал самостоятельно. Однако жизнь туриста в смертельной опасности из-за запущенности больничной пневмонии: у россиянина образовались внутренние гнойники. Появилась необходимость в реанимации на высоком уровне – возможности для нее отсутствуют даже в этом госпитале. По счастью, в декабре российский борт эвакуировал его в НИИ Склифосовского.

У Сергея не оказалось медстраховки. За лечение в местном госпитале его семья выложила почти 3 млн рублей, за эвакуацию – 1,2 млн рублей.