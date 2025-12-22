На польско-украинской границе произошел транспортный коллапс из-за сотен машин

Очереди доходят до 20 часов

На польско-украинской границе фиксируется транспортный коллапс: очереди на КПП из автомобилей с украинскими номерами доходят до 20 часов. Наиболее сложная обстановка – у КПП "Краковец" и "Шегини".

Так, всего за сутки границу смогли пересечь свыше 67 тысяч человек. При этом въезд на Украину превысил поток на выезд примерно на 3,5 тысячи человек.

Причины происходящего неизвестны. По предположениям в социальных сетях , многие пытаются поскорее оказаться дома в преддверии новогодних праздников.

Ранее в МВД Польши уточняли, что намерены отменить особый правовой статус, действующий в отношении граждан Украины. С 4 марта они будут приравнены к другим иностранцам.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Балтийское море не может быть закрыто по требованию Владимира Зеленского – акваторию, утверждал он, якобы использует РФ для "гибридных атак" и "налетов БПЛА" в Европе.