"Иногда родные не как родные": Бурунов высказался о семейных отношениях

"Иногда родные не как родные": Бурунов высказался о семейных отношениях
Фото: соцсети
Подобные конфликт, говорит актер - вовсе не выдумки сценаристов

Сергей Бурунов порассуждал о семье, варазив уверенность в следующем: кровные узы, считает звезда "Полицейского с Рублевки", не гарантирует душевной близости и взаимопонимания внутри семьи.

Сергей подчеркивает, что проблемы в семейных отношениях, которые часто становятся центральной темой сюжета в кино – не выдумка сценаристов, а довольно распространенное явление.

В реальности, говорит Бурунов, внутри семьи часто вспыхивают конфликты, присутствует непонимание и равнодушное отношение друг к другу.

"Родные не всегда ведут себя как родные. И тут это тоже есть", – отметил Сергей, говоря о фильме "Новая теща", где речь идет о "водовороте семейных ценностей".

Кстати, недавно Бурунов рассказал, что загнал себя в состояние хронической усталости. Длительное время артист жил на износ и только недавно вдруг осознал, что не умеет нормально отдыхать.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник

Новые переговоры Украины и России: Киев сделал срочное заявление

Стороны продолжают обсуждать затянувшийся конфликт

"Герани" ударили по военному грузу НАТО у границы с Румынией

Зарево было видно за десятки километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей