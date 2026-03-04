"Иногда родные не как родные": Бурунов высказался о семейных отношениях

Подобные конфликт, говорит актер - вовсе не выдумки сценаристов

Сергей Бурунов порассуждал о семье, варазив уверенность в следующем: кровные узы, считает звезда "Полицейского с Рублевки", не гарантирует душевной близости и взаимопонимания внутри семьи.

Сергей подчеркивает, что проблемы в семейных отношениях, которые часто становятся центральной темой сюжета в кино – не выдумка сценаристов, а довольно распространенное явление.

В реальности, говорит Бурунов, внутри семьи часто вспыхивают конфликты, присутствует непонимание и равнодушное отношение друг к другу.

"Родные не всегда ведут себя как родные. И тут это тоже есть", – отметил Сергей, говоря о фильме "Новая теща", где речь идет о "водовороте семейных ценностей".

Кстати, недавно Бурунов рассказал, что загнал себя в состояние хронической усталости. Длительное время артист жил на износ и только недавно вдруг осознал, что не умеет нормально отдыхать.