Беглый Галкин* вызвал раздражение у россиян видеороликом из Испании

Некогда любимый в нашей стране лицедей Максим Галкин* вновь стал объектом насмешек. Пока Алла Пугачева находится на Кипре, артист отправился в Испанию с концертной программой. Однако внимание публики привлекли не его творческие планы, а странное видеообращение, которое он записал на фоне курортных пейзажей.
В ролике комик выглядел растерянным и признался, что вдруг забыл, что собирался сказать. После неловкой паузы он попытался обратиться к подписчикам, назвав их "фолловеры… и фолловерки". Потом он объявил, что сейчас важно кого-то "уважать". Однако кого конкретно, непонятно. В итоге сам артист откровенно сообщил, что видео не несет никакого смысла – просто частыми видеороликами ему приходится поддерживать интерес к своей персоне.
Пользователи соцсетей тут же обратили внимание на неудачную формулировку и поправили его, заметив, что корректнее, как им кажется, говорить "фолловерши". Галкин* в ответ иронично изменил слово на "фолловерицы", чем обострил дискуссию.
Многие блогеры не упустили случая пройтись по беглой звезде, отметив, что публикация была абсолютно бессмысленной. В итоге артист действительно привлек к себе внимание, но для этого ему пришлось публично опозориться.
Кстати, недавно его поймали на флирте с поклонницей.
