Беглый Галкин* вызвал раздражение у россиян видеороликом из Испании

Беглый Галкин* опозорился в Испании
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Хохмач сам поставил себя в неудобную ситуацию

Некогда любимый в нашей стране лицедей Максим Галкин* вновь стал объектом насмешек. Пока Алла Пугачева находится на Кипре, артист отправился в Испанию с концертной программой. Однако внимание публики привлекли не его творческие планы, а странное видеообращение, которое он записал на фоне курортных пейзажей.

В ролике комик выглядел растерянным и признался, что вдруг забыл, что собирался сказать. После неловкой паузы он попытался обратиться к подписчикам, назвав их "фолловеры… и фолловерки". Потом он объявил, что сейчас важно кого-то "уважать". Однако кого конкретно, непонятно. В итоге сам артист откровенно сообщил, что видео не несет никакого смысла – просто частыми видеороликами ему приходится поддерживать интерес к своей персоне.

Пользователи соцсетей тут же обратили внимание на неудачную формулировку и поправили его, заметив, что корректнее, как им кажется, говорить "фолловерши". Галкин* в ответ иронично изменил слово на "фолловерицы", чем обострил дискуссию.

Многие блогеры не упустили случая пройтись по беглой звезде, отметив, что публикация была абсолютно бессмысленной. В итоге артист действительно привлек к себе внимание, но для этого ему пришлось публично опозориться.

Кстати, недавно его поймали на флирте с поклонницей.

*признан иностранным агентом в Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Никаких переговоров с Америкой": секретарь Совбеза Ирана сделал заявление

До этого WSJ утверждал, что Тегеран якобы готов возобновить дипломатические консультации с Вашингтоном

"Герани" ударили по военному грузу НАТО у границы с Румынией

Зарево было видно за десятки километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей