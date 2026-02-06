Галкин* публично пофлиртовал с подписчицей в соцсети

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
49-летний Максим Галкин* уже продолжительное время поражает поклонниц красивыми фотографиями в соцсетях. Юморист опубликовал эффектные кадры с недавней фотосессии и тут же спровоцировал волну бурных обсуждений среди фанаток, намекнув, что впереди может появиться куда более откровенный контент.
На снимках звездный юморист предстал в светлом классическом костюме в полоску и элегантном пальто в тон, дополнив образ горными лыжами, которые он непринужденно закинул на плечо. Подписчицы мгновенно оценили его форму и начали наперебой писать, что хотели бы увидеть артиста в еще более смелом виде и предложили ему "взорвать интернет".
Артист от подобных предложений отмахиваться не стал и в ответ томно заявил, что не собирается спешить и предпочитает растянуть интригу. Такой флирт в комментариях вызвал еще больший ажиотаж.
"Выложите уже фото в плавках и сломайте Интернет", – пишут поклонницы. "Надо же протянуть удовольствие", – загадочно ответил он.
Когда же часть пользователей усомнилась в подлинности фотографий и заподозрила использование искусственного интеллекта, юморист отреагировал эмоционально и подчеркнул, что все, что запечатлено на фото – натуральное.
К слову, недавно артиста осудили за авторитарное отношение к наследникам.
У ВСУ до сих пор трудности с верификацией даже после обращения к Маску
Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью