Галкин* публично пофлиртовал с подписчицей в соцсети

На пороге пятидесятилетия хохмач неожиданно расцвел

49-летний Максим Галкин* уже продолжительное время поражает поклонниц красивыми фотографиями в соцсетях. Юморист опубликовал эффектные кадры с недавней фотосессии и тут же спровоцировал волну бурных обсуждений среди фанаток, намекнув, что впереди может появиться куда более откровенный контент.

На снимках звездный юморист предстал в светлом классическом костюме в полоску и элегантном пальто в тон, дополнив образ горными лыжами, которые он непринужденно закинул на плечо. Подписчицы мгновенно оценили его форму и начали наперебой писать, что хотели бы увидеть артиста в еще более смелом виде и предложили ему "взорвать интернет".

Артист от подобных предложений отмахиваться не стал и в ответ томно заявил, что не собирается спешить и предпочитает растянуть интригу. Такой флирт в комментариях вызвал еще больший ажиотаж.

"Выложите уже фото в плавках и сломайте Интернет", – пишут поклонницы. "Надо же протянуть удовольствие", – загадочно ответил он.

Когда же часть пользователей усомнилась в подлинности фотографий и заподозрила использование искусственного интеллекта, юморист отреагировал эмоционально и подчеркнул, что все, что запечатлено на фото – натуральное.

К слову, недавно артиста осудили за авторитарное отношение к наследникам.

*признан иноагентом